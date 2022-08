Mit der Untersuchung soll geklärt werden, ob aus der Aufbewahrung in Trumps Villa Mar-a-Lago in Florida und der damit möglicherweise verbundenen Weitergabe an Dritte Risiken für die nationale Sicherheit entstanden sind. Es solle festgestellt werden, welche Geheimdienstquellen oder -systeme aus den Dokumenten identifiziert und kompromittiert werden könnten, wenn sie in die falschen Hände geraten, schrieb Haines den Medien zufolge.