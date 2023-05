Trump muss sich derzeit selbst vor Gericht verantworten. Ebenfalls in New York legt die Staatsanwaltschaft dem früheren US-Präsidenten die Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen zur Last. Und in einem Zivilprozess wirft ihm die Autorin Jean E. Carroll eine Vergewaltigung im Jahr 1996 vor.