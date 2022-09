Zudem entschied das Berufungsgericht, dass Trumps Anwälte und Dearie keine Einsicht in die Dokumente haben müssten, die das FBI am 8. August aus in Trumps Anwesen Mar-a-Lago beschlagnahmt hatte. Insbesondere hob das Berufungsgericht darauf ab, dass Trump keine Belege dafür angeführt habe, die rund hundert Geheimakten benötigt oder den Rest der Unterlagen deklassifiziert zu haben.

Mehrheit der Richter von Trump selbst eingesetzt

Hintergrund der Ermittlungen ist der Vorwurf, Trump habe durch die Aufbewahrung der Unterlagen in seinem privaten Anwesen nach Ende seiner Amtszeit gegen das Gesetz verstoßen, etwa, indem er Geheimhaltungs- oder Archivierungsvorgaben verletzte. Trump und seine Anwälte kritisieren das Vorgehen der Behörden als politisch motiviert. Dem Ex-Präsidenten könnte in dem Fall ein strafrechtliches Verfahren drohen.