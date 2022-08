FBI-Einsatz in Mar-a-Lago Justizministerium lehnt Veröffentlichung von Dokument zu Trump-Razzia ab

Trump hat die Durchsuchung seines Anwesens als politisch motiviert bezeichnet. Er unterstellt den Demokraten von Präsident Joe Biden, die Justiz zu instrumentalisieren, um ihn an einer möglichen erneuten Präsidentschaftskandidatur 2024 zu hindern.

Trump: FBI hat bei Durchsuchung Reisepässe »gestohlen«

Am Montag erklärte Trump, das FBI habe bei der Razzia auch seine Reisepässe mitgenommen. »Wow! Bei der FBI-Razzia in Mar-a-Lago haben sie meine drei Pässe (einer davon abgelaufen) zusammen mit allem anderen gestohlen«, schrieb Trump in dem von ihm mitgegründeten Onlinenetzwerk Truth Social. »Das ist ein Angriff auf einen politischen Gegner in einem Ausmaß, das in unserem Land noch nie gesehen wurde.«