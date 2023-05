Auf Nachfrage von Trumps Anwälten räumte Birnbach ein, dass sie eine große Gegnerin Trumps sei. Sie gab zu, ihn in Podcasts oder den sozialen Medien unter anderem als »Verrückten«, »narzisstischen Soziopathen« und »russischen Agenten« bezeichnet zu haben. Dennoch würde sie niemals aus politischen Gründen lügen, so Birnbach.

Auch eine weitere Frau, die Trump Belästigung vorwirft, hat am fünften Tag des Prozesses in Manhattan ausgesagt. Jessica Leeds gab an, Trump habe sie in den späten 1970er-Jahren in einem Flugzeug belästigt. Die heute 81 Jahre alte Leeds berichtete, Trump habe sie mit gefühlten »40 Millionen Händen« bedrängt.