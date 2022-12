Zudem könne jeder, der Karten kaufe, »tolle Preise« gewinnen, darunter auch ein Abendessen mit Trump persönlich: »Ich weiß nicht, ob das ein großartiger Preis ist, aber es ist das, was wir haben«, so Trump. Auf der Seite finden sich zahlreiche Lockangebote: Wer 45 digitale Karten kaufe (also 4455 Dollar ausgibt), bekomme einen Platz bei einem Galadinner mit Trump garantiert, heißt es.