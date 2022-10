Vorwurf der Verleumdung Trump verklagt CNN – und will 475 Millionen Dollar Schadensersatz

Der frühere US-Präsident Donald Trump wirft dem Nachrichtensender CNN Verleumdung vor – und will mit einer Klage eine Schadensersatzzahlung in dreistelliger Millionenhöhe erreichen. Trumps Anwälte reichten am Montag bei einem Gericht im Bundesstaat Florida eine entsprechende Klageschrift ein. Darin heißt es, der Sender habe versucht, seinen massiven Einfluss als angeblich vertrauenswürdige Nachrichtenquelle zu nutzen, um ihn zu diffamieren und »politisch zu besiegen«. Diese Verleumdungskampagne habe sich in den vergangenen Monaten nur noch verschärft, »weil CNN befürchtet, dass der Kläger 2024 für das Amt des Präsidenten kandidieren wird«.