Inmitten rechtlicher Turbulenzen verklagt der ehemalige US-Präsident Donald Trump seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen. In einer im US-Bundesstaat Florida eingereichten Zivilklage wirft Trump Cohen unter anderem vor, er habe seine anwaltlichen Pflichten ihm gegenüber verletzt. Das berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch übereinstimmend. So habe Cohen sich nicht an die Geheimhaltungsvereinbarung mit seinem Klienten gehalten, weil er vertrauliche Informationen weitergegeben und Unwahrheiten verbreitet habe. Dies sei »in böswilliger Absicht und zu völlig eigennützigen Zwecken« erfolgt. Trump fordert als Entschädigung und Strafzahlung 500 Millionen Dollar von Cohen.