Nach nur einer Stunde Trump vermarktet sein Polizeifoto bereits auf T-Shirts

Außerdem wurden in New York und Miami Anklagen gegen Trump erhoben. Der New Yorker Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Der Fall in Miami dreht sich um die Aufbewahrung von streng geheimen Regierungsunterlagen in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago.

Rückkehr des einstigen Reality-TV-Moderators

Das Polizeifoto entstand nun erstmals im Rahmen einer vierten Anklage wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Republikaner und den anderen Angeklagten eine Frist bis zu diesem Freitag gesetzt, um aus freien Stücken bei den Behörden in Atlanta vorstellig zu werden. In der Nacht zum Freitag wurde Trump dann im Bezirksgefängnis in Atlanta abgelichtet .