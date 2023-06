Auf der nun veröffentlichten Aufnahme aus dem Jahr 2021 spricht Trump über Papiere, die er offenbar Gesprächspartnern zeigt. Konkret scheint es um ein geheimes Pentagon-Dokument zu Iran zu gehen. »Es ist streng vertraulich, geheim«, sagt der Ex-Präsident auf der Aufnahme.

Trump verstrickt sich nun immer weiter in Widersprüche. Auf der Aufnahme sagt er: »Als Präsident hätte ich sie freigeben können, jetzt kann ich es nicht.« Damit meint er offenbar die Unterlagen, die er seinen Gesprächspartnern zeigt. Der Republikaner hatte zuvor immer wieder behauptet, die Verschlusssachen seien nach der Mitnahme in sein Anwesen in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida gar nicht mehr als geheim eingestuft gewesen.