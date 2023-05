In dem nun veröffentlichten Video bezeichnet Trump Anwältin Kaplan außerdem als »eine politische Agentin« und »eine Schande«. In Bezug auf Carroll sagte er, dass er diese nicht kenne und nichts über »diese Verrückte« wisse.

Trump wurde von der Anwältin auch auf ein mittlerweile berühmtes Video angesprochen, das am Rande einer TV-Show 2005 mitgeschnitten wurde und in dem er einem anderen Mann erzählt, als Prominenter könne man Frauen an ihren Genitalien anfassen, wenn man es wolle. Trump verteidigte seine Worte: »Wenn Sie sich die letzten Millionen Jahre ansehen, ist das wohl weitgehend wahr, nicht immer, aber weitgehend wahr. Leider – oder zum Glück.«