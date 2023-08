Er werde an Wahlkampfveranstaltungen nicht teilnehmen können, weil er wegen »Scheiße« (engl.: Bullshit) im Gerichtssaal sitze, sagte Trump am Dienstag bei einer Rede in Windham im US-Bundesstaat New Hampshire. Die Menge begann daraufhin zu jubeln und rief »Bullshit, Bullshit, Bullshit«.