Ein Tag noch, dann muss Donald Trump in New York vor Gericht erscheinen. Vorher aber schickt er noch eine Videobotschaft in die Welt. Der Inhalt – typisch Trump – ein wütender Rundumschlag, mit ihm als Opfer einer angeblichen Verschwörung.

Donald Trump, Ex-US-Präsident:

»Wir sind jetzt offiziell ein Dritte-Welt-Land. Kein Präsident in der Geschichte unseres Landes wurde solchen feindseligen und widerwärtigen Angriffen ausgesetzt. Aber sie greifen mich nur an, weil ich für euch kämpfe. Es ist ganz einfach. Sie können mich nicht kaufen, nicht kontrollieren, und das macht ihnen über alles hinaus Angst.«

Am Dienstagnachmittag wird in New York die Anklage gegen den Ex-Präsidenten verlesen. Dabei geht es um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016, die Trump gewann. Die genauen Anklagepunkte sind noch nicht bekannt, die Zahlung könnte aber im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen sei.

Der 76-Jahre alte Ex-Präsident kritisierte die Medien und wiederholte seine Behauptung, die Präsidentschaftswahl 2020 sei manipuliert worden – obwohl es dafür nach wie vor keinerlei Beweise gibt. Und er nutzte seinen Auftritt für einen Spendenaufruf für seinen Wahlkampf. Denn im kommenden Jahr möchte er als Präsidentschaftskandidat wieder für die Republikaner antreten.

Donald Trump:

»Euer Beitrag wird der Linken zeigen, dass nichts die größte politische Bewegung der Geschichte zerstören kann. Ich möchte nicht, dass ihr euch irgendwelche Kosten aufhalst, die ihr euch nicht leisten könnt. Aber wenn es euch gut geht wegen all der Dinge, die ich für euch getan habe, um euch Vermögen und Wohlstand zu bringen, oder zumindest, wenn es euch sehr gut geht, wäre es toll, wenn ihr etwas zu unserem Wahlkampf beitragen könnt. In ein paar Jahren wird unser Land reicher, stärker und großartiger sein als jemals zuvor – aber nur wenn wir 2024 gewinnen. Sonst wird unser Land weiter versagen. Unser Land wird ein Desaster sein.«

Einige seiner Anhänger versammelten sich am Wochenende in der Nähe von Trumps Anwesen in Mar-a-Lago in Florida, um ihre ungebrochene Unterstützung auszudrücken.

Greg Reed, Trump-Anhänger:

»Ich würde überall an der Ostküste hinreisen, um ihm zu sehen. Er macht das für uns alle. Ich werde alles für ihn geben. Ich gebe nicht auf, wir brauchen ihn zurück. Diese Wirtschaft ist ein Witz. Gestern Abend war ich einkaufen und habe meine Bankkonten überzogen.«

Sonia Gordils, Trump-Anhängerin:

»Er ist nicht der einzige Präsident, gegen den etwas vorliegt. Andere Präsidenten haben auch gewisse Dinge getan und trotzdem wieder kandidiert. Ich glaube also, das könnte eine Hexenjagd sein. Menschen versuchen, etwas gegen ihn zu finden, damit er nicht nochmal antritt. Und sie haben alles versucht, um ihn abzulenken.«

Trump hat zuletzt auch den für seinen Fall verantwortlichen Staatsanwalt Alvin Bragg scharf attackiert – schon vor der Anklage bezeichnete er ihn als »Tier«, als »Psychopathen« und als politisch motiviert. Am Wochenende erklärte er laut dem britischen »Guardian«, er wolle Bragg »aufmischen.«

Sein Anwalt drückt sich vorsichtiger aus, aber äußerte sich ebenfalls kämpferisch.

Joe Tacopina, Trumps Anwalt:

»Er macht sich bereit für die Schlacht. Wir halten die Sache selbstverständlich für eine politische Strafverfolgung. Und ich glaube, dass Leute auf beiden Seiten das glauben, es ist ein kompletter Machtmissbrauch«

New York bereitet sich derweil auf den ersten Tag der Anklage vor, mit schweren Sicherheitsvorkehrungen. Wegen der aufgeheizten Stimmung werden Proteste von Trump-Anhängern erwartet. Der hat angekündigt, schon im Laufe des Montags nach New York zu kommen.

Nach seiner Rückkehr nach Florida am Dienstagabend will er sich erneut äußern – um dann wohl seine ganz eigene Sicht auf den ersten Anklagetag darzulegen.