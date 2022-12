Ein Bundesrichter in Washington habe in einem Urteil von Februar aber den Weg für eine Anklage Trumps auf dieser Grundlage geebnet, schreibt die »New York Times«. Demnach sei es laut dem Richter möglich, dass Trump bestimmten Kapitolstürmern Beihilfe geleistet haben könne, unter anderem dadurch, dass er lange wartete, bis er dem Rat von Beratern folgte und die Randalierer zur Ruhe aufrief.

Was droht Trump im Falle einer Anklage?

Anstiftung oder Beihilfe zum Aufstand kann nicht nur mit einer Geldstrafe, sondern auch mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden. Sollte Trump wegen Aufruhrs verurteilt werden, dürfte er kein politisches Amt mehr ausüben – dabei will Trump versuchen, 2024 erneut Präsident zu werden. In der Realität könnte sich ein juristisches Verfahren gegen Trump jedoch so lange ziehen, dass es einer neuen Präsidentschaft Trumps nicht unbedingt im Weg stehen würde.

»Wahrscheinlich gäbe es bereits vor einem Prozess umfangreiche vorgerichtliche Streitigkeiten«, mutmaßt das Magazin »New York «, »einschließlich möglicher Einsprüche, die bis zum Obersten Gerichtshof gehen könnten«. Selbst wenn Trump Anfang 2023 angeklagt und als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner bestätigt würde, sei es unwahrscheinlich, dass er vor den Wahlen im November 2024 »in einem Bundesgefängnis sitzen würde«.

Wie reagieren Parteifreunde?

Trumps einstiger Vizepräsident Mike Pence lehnt eine Anklage gegen Trump ab. »Das würde unheimlich spalten in einem Land und zu einer Zeit, wenn das amerikanische Volk sehen will, dass wir heilen«, sagte Pence in einem Interview mit dem konservativen Nachrichtensender »Fox News«. Dabei sollen einige Randalierer laut dem Bericht des Sonderausschusses »hängt Mike Pence« gerufen haben. Pence selbst soll zu einem Zeitpunkt nur wenige Meter vom Mob entfernt gewesen sein.

Einige Republikaner sagten der »New York Times« anonym, dass sie befürchten, dass sich Parteifreunde von Trump nun hinter dem Ex-Präsidenten versammeln könnten. Andere Republikaner sähen das skeptischer: »Ich glaube nicht, dass Donald Trump noch gerettet werden kann«, zitiert die »New York Times« den ehemaligen Abgeordneten Carlos Curbelo aus Florida. Trump sei »eindeutig auf dem Weg in die Irrelevanz.« Trump halte an seinen Beschwerden über Bidens Wahl fest – laut »New York Times« interessiere das Thema viele Wählerinnen und Wähler aber nicht mehr.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes wurde das Magazin »New York« als »New Yorker« bezeichnet. Wir haben die Stelle korrigiert.