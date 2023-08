Auf nach Washington: Donald Trump verlässt am Donnerstagmittag seinen Golfclub in Bedminster, New Jersey. Etwa drei Stunden später erreicht er durch den Hintereingang ein Gerichtsgebäude in der US-amerikanischen Hauptstadt. Dem ehemaligen Präsidenten wird vorgeworfen, er habe eine Verschwörung gegen den Staat orchestriert, Wählern ihr Wahlrecht entzogen und ein offizielles Verfahren behindert. Im Zentrum der Anklage stehen die Geschehnisse am 6. Januar 2021, als Trumps Anhänger das US-Kapitol erstürmten.

Roland Nelles, SPIEGEL-Korrespondent in Washington

»Die dritte Anklage gegen Donald Trump spaltet das Land genauso wie die beiden ersten Anklagen. Das ist auch hier in Washington zu besichtigen, am Rande dieses Gerichtstermins von Trump. Hier treffen also die Gegner von Trump auf die Befürworter von Trump. Es gibt Schreiduelle. Die Leute gehen nicht gewaltsam bisher aufeinander los, aber man macht sich gegenseitig Vorwürfe.«

Es ist ein seltener Anblick von Trump vor Gericht: Er hört zu, folgt aufmerksam den Ausführungen der Richterin Moxila Upadhyaya. Zu den Vorwürfen gegen ihn sagt Trump mit klarer Stimme: »Nicht schuldig.«

Eine knappe halbe Stunde dauert der Gerichtstermin, dann ist Trump schon wieder auf dem Abflug.

Donald Trump, Ehemaliger US-Präsident

»Es ist sehr traurig, das zu sehen. Was hier passiert, ist eine Verfolgung des politischen Gegners. So etwas hätte in Amerika nie passieren dürfen. Das ist die Verfolgung der Person, die in den republikanischen Vorwahlen führt und Biden um Weiten schlägt. Wenn man ihn also nicht besiegen kann, verfolgt man ihn oder klagt ihn an. Wir können so etwas in Amerika nicht zulassen.«

Roland Nelles, SPIEGEL-Korrespondent in Washington

»Er gibt den Märtyrer und tut so, als wäre er im Grunde das Opfer von politischer Justiz, so wie in Russland, in der Stalinzeit oder in der Nazizeit. Es sind also absurde Vergleiche, die er da zieht, die mit der Realität nichts zu tun haben. Aber das alles reicht, um seine Anhänger aufzupeitschen, die also auch alle finden, dass es total ungerecht ist, dass ihr großes Idol, ihr Held, hier angeklagt wird.«

Donald Trump, das große Opfer – wieder einmal. Nicht nur seine Inszenierung belastet das politische Klima in den USA. Auch die Anklagen selbst – zum ersten Mal in der Geschichte wird einem ehemaligen US-Präsidenten vorgeworfen, Straftaten im Amt begangen zu haben – werden noch länger für Unruhen sorgen. Die Prozesse werden wohl erst im kommenden Jahr stattfinden, praktisch parallel zum Präsidentschaftswahlkampf, bei dem Trump wieder antreten will.

Roland Nelles, SPIEGEL-Korrespondent in Washington

»Das ist für Trump natürlich ein Stück weit auch eine Belastung, weil er weniger Zeit haben wird für große Veranstaltungen, für das Rumreisen im Land, was er so gerne tut, die großen Auftritte vor seinen Fans. Für all das wird er weniger Zeit haben, weil er natürlich mit diesen Gerichtsverfahren beschäftigt ist. Auf der anderen Seite ist es für ihn natürlich wiederum gut, weil er daraus ein Riesenwahlkampfthema macht und eben diesen Opfermythos pflegt und glaubt, dass er eben damit seine Leute mobilisieren kann und am Ende so auch die Wahl wird gewinnen können.«

Trotz der dritten Anklage in vier Monaten: Einige republikanische Politiker solidarisieren sich öffentlich mit Trump. Sein Rückhalt in der Partei ist immer noch groß. Führende Demokraten begrüßten hingegen das Verfahren, das Weiße Haus äußerte sich zu den Vorgängen zunächst nicht. Der amtierende US-Präsident Joe Biden stellt sich offenbar darauf ein, sich als seriöse Alternative zu Trump zu präsentieren.

Roland Nelles, SPIEGEL-Korrespondent in Washington

»Er will im Grunde den Wählern im kommenden November bei der Präsidentenwahl die Alternative aufzeigen: Entweder ihr wählt für mich, Joe Biden, den seriösen Präsidenten oder für Trump, den möglicherweise dann verurteilten Straftäter. Es ist eine Wahl, die das amerikanische Volk zu treffen hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten wissen, wie sie zu entscheiden haben, nämlich gegen Trump.«