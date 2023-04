In New York City laufen derweil die Vorbereitungen auf den Trump-Auftritt. Zu erwarten sind Proteste seiner Anhänger. Erinnerungen an den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 sorgen für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen rund um das Gerichtsgebäude in Manhattan.

Aufritt in Florida am Abend der Aussage

So inspizierten Mitarbeiter des Secret Service einem Bericht der »Washington Post« zufolge am Freitag das Gerichtsgebäude, um Trumps Weg in das und aus dem Gebäude zu planen. Die Zeitung bezieht sich dabei auf einen an den Sicherheitsvorkehrungen beteiligten Beamten. Demnach werden »Dutzende« Mitarbeiter erforderlich sein, um die Reisen zwischen Trumps Residenz Mar-a-Lago und New York zu sichern. Nach dem Termin in New York will sich Trump am Abend in Florida zu den Vorfällen äußern.