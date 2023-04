Ex-US-Präsident Trump vor Gericht Wortkarg in Manhattan

Einmal noch die Faust in die Luft gereckt, dann muss er los und vor den Kadi treten: Umgeben von reichlich Sicherheitspersonal verlässt der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Dienstag den Trump Tower in Manhattan – und begibt sich auf den Weg zum Gerichtsgebäude. Unterwegs setzt er in den sozialen Medien noch eine Nachricht ab:

Donald Trump: »Auf dem Weg nach Lower Manhattan. Sieht so surreal aus - wow, sie werden mich verhaften. Ich kann nicht glauben, dass das in Amerika passiert.«

Vor dem Gericht warten bereits seit Stunden seine Anhänger, darunter auch die radikale Republikanerin Marjorie Taylor Greene, die wie Trump in der Anklage eine Hexenjagd gegen den Ex-Präsidenten sieht. Andere New Yorker wiederum sind froh, dass ihm endlich der Prozess gemacht wird.

Demonstrantin: »Er hat sich über alle lustig gemacht, er hat alles zur Farce gemacht - einfach alles nach dem Motto: Wie kann ich Aufmerksamkeit auf mich ziehen? Er liebt den Zirkus, aber heute ist ein sehr ernster Tag in unserem Land. Es ist seine Bereitschaft, Verbrechen zu begehen, die alle davon abhält, ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Und so hoffen wir, dass der heutige Tag der Beginn einer langen Reihe von möglichen Strafverfolgungen ist.«

Ohne ein Statement abzugeben, betritt Trump das Gerichtsgebäude. Videoaufnahmen während der Verhandlung wurden untersagt. Um 20:48 Uhr deutscher Zeit wird die Anklage verlesen. In 34 Fällen soll Donald Trump Geschäftsunterlagen gefälscht haben, erklärt der Richter. »Nicht schuldig«, antwortet der frühere Präsident US-Medienberichten zufolge.