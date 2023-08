Der Spruch dürfte gesessen haben – und vielleicht erinnert sich der Ex-Präsident ja noch daran, wenn es nun um die Frage geht: Hat Trump sich mit weiteren sechs Personen verschworen, um das Ergebnis der Wahl 2020 zu manipulieren (eine kommentierte Anklageschrift zum Fall können Sie hier lesen )?

Denn auch für diesen Prozess an einem Bundesgericht in Washington, D.C. würfelte der Zufallsgenerator wieder Tanya Chutkan als Vorsitzende Richterin aus. Auch wenn Trump bei der Anhörung am Donnerstag noch Ersatzrichterin Moxila A. Upadhyaya vorgeführt wird – Chutkan wird das Verfahren leiten. Und man kann davon ausgehen: Der Angeklagte dürfte sich einen anderen Richter gewünscht haben, denn Chutkan hat bereits in der Vergangenheit harte Strafen im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol ausgesprochen.