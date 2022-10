Maxwell galt als rechte Hand des bis in höchste Kreise vernetzten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Zunächst hatte der »Guardian« berichtet.

Hintergrund der Besorgnis war demnach ein Artikel in der »New York Post« vom 5. Juli 2020, in dem ein Geschäftspartner von Epstein zu Protokoll gab, dass Maxwell aufgrund ihrer Beziehungen in höchste Kreise hinein fälschlicherweise davon ausgegangen war, unangreifbar zu sein. Auch Trumps Name sei in diesem Zusammenhang gefallen.