Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat Richter Juan Merchan dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in New York die Anklage verlesen. In insgesamt 34 Fällen wird Trump die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last gelegt. Der Ex-Präsident plädierte auf »nicht schuldig« (wie sich Trump bei dem Gerichtstermin schlug, können Sie hier nachlesen ).