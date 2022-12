Donald Trump brach als erster Präsident seit Richard Nixon (1969 bis 1974) mit dieser Gewohnheit. Die Begründungen, warum er seine Steuererklärungen nicht offenlegte, wechselten, das Ergebnis nicht: Trump behielt die Informationen für sich. Mutmaßungen, er habe etwas zu verbergen, wurden dadurch befeuert.

Der für Steuerpolitik zuständige Ausschuss des Repräsentantenhauses – auf Englisch Ways and Means Committee – versuchte ab 2019, an frühere Steuererklärungen Trumps zu kommen. Die Demokraten wollten unter anderem prüfen, ob sich aus den Unterlagen Interessenkonflikte des Immobilienunternehmers ergeben, also ob er sein Amt als Präsident genutzt hat, um sich oder seinen Firmen geschäftliche Vorteile zu verschaffen. Ebenso sollte der Frage nachgegangen werden, ob Trump sich fragwürdiger und womöglich illegaler Methoden bedient hat, um Steuern zu sparen. Trump wehrte sich dagegen und erklärte, der Ausschuss verfolge rein politische Ziele und wolle ihm schaden. Trump hat seine Bewerbung um die Kandidatur für die Republikaner bei der nächsten Präsidentschaftswahl angekündigt.