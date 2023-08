Anklage wegen Kapitolsturms Was, wenn Trump hinter Gitter muss – und dann zum Präsidenten gewählt wird?

Donald Trump hat mehrere Justizverfahren am Hals, die jüngste Anklage im Kontext der Wahl 2020 ist die gravierendste. Trotzdem will er erneut ins Weiße Haus. Was, wenn er siegt? Antworten auf die zentralen Fragen.