Der frühere US-Präsident Donald Trump stand wegen Vergewaltigungsvorwürfen der Journalistin E. Jean Carroll in New York vor Gericht. Die Jury ist in dem Zivilprozess nun zu einem Urteil gekommen. Demnach muss Trump wegen sexuellem Missbrauch und Verleumdung Schadensersatz in Millionenhöhe an Carroll zahlen. Insgesamt beläuft sich die Summe auf rund fünf Millionen Dollar.