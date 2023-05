Vorwürfe gibt es schon seit langer Zeit

»Wenn das wirklich passiert wäre, wäre das binnen Minuten öffentlich gewesen«, so Trump in dem Video. Angestellte und andere Kunden in dem »vielbesuchten Laden« hätten den Vorfall bemerkt und die Polizei verständigt.

Trump selbst stellt das Vorgehen der Justizbehörden gegen ihn als politisch motivierte »Hexenjagd« dar. Er will erreichen, dass ihn die Republikaner als Kandidaten für die Präsidentenwahl 2024 aufstellen.

Die Vorwürfe mehrerer Frauen wurden erstmals 2016 laut, als sich Trump zum ersten Mal um die US-Präsidentschaft bewarb. Im Wahlkampf wurde damals ein Video aus dem Jahr 2005 publik, in dem Trump abfällige Bemerkungen über Frauen machte und mit sexueller Gewalt als Mittel der Annäherung prahlte (»grab ’em by the pussy«).