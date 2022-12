Die »Washington Post« zitiert einen anonymen Insider, der mit den Vorgängen vertraut ist: »In dem Lagerraum befanden sich Anzüge und Schwerter und Wrestling-Trophäen. Soweit ich weiß, war Trump nie selbst in dem Lagerraum. Ich schätze, niemand in Trump Tower weiß, was genau da eingelagert wurde.« Offenbar wurde auch keine Liste geführt, was alles in dem Raum aufbewahrt wird.