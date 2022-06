Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seinen damaligen Vize Mike Pence erneut öffentlich attackiert. »Mike hatte nicht den Mut, zu handeln«, sagte Trump am Freitag in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee auf einer Veranstaltung einer ultra-konservativen religiösen Organisation. Pence habe am 6. Januar 2021 die Chance gehabt, »historisch« zu sein. »Aber Mike hatte Angst, wovor er auch immer Angst hatte.«