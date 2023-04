Die britische Boulevard-Tageszeitung »The Mirror« macht mit einem Wortspiel auf: »Trump in the eye of the Stormy – Trump im Auge von Stormy«. Die US-amerikanische Pornodarstellerin Stormy Daniels kassierte einst Schweigegeld, damit sie die Behauptung nicht wiederhole, 2006 Sex mit dem späteren US-Präsidenten gehabt zu haben. Sie steht im Zentrum der Anklage Trumps in New York.

Die niederländischsprachige Tageszeitung »De Standaard« aus Belgien schreibt zum Gerichtsverfahren: »Donald Trump ist wieder einmal da, wo er am liebsten ist: im Zentrum der Aufmerksamkeit.«

Das »Wall Street Journal«, das während Trumps Präsidentschaft teils mit wohlwollender Berichterstattung über den Präsidenten aufgefallen war, deutete derweil auf eine mögliche politische Motivation der Anklage. »Trump wird für ein Verhalten angeklagt, das im Jahr 2016 stattfand. Bundesstaatsanwälte haben diese Aktivitäten bereits untersucht und offenbar beschlossen, sie fallen zu lassen. Sieben Jahre später (...) hat ein gewählter Staatsanwalt der Demokraten Anklage gegen Trump erhoben, und zwar in einem Fall, der möglicherweise mitten in den Vorwahlen 2024 zu einem Ergebnis kommen könnte.«