Die Hausdurchsuchung in seiner Villa in Florida entwickelt sich für Donald Trump immer mehr zum politischen und rechtlichen Problem. Noch ist offen, was genau in den Unterlagen steht, die Ermittler des FBI vor zwei Wochen in dem Anwesen Mar-a-Lago sichergestellt haben. Klar ist aber, dass zumindest ein Teil strenger Geheimhaltung unterliegt und dort also mutmaßlich nicht hätte aufbewahrt werden dürfen.