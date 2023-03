Zuvor hatten die »New York Times« und die »Washington Post« berichtetet, dass der Ex-Präsident von der New Yorker Staatsanwaltschaft zur Aussage vor eine Grand Jury geladen worden sei. Trump sei angeboten worden, nächste Woche vor einem New Yorker Geschworenengericht auszusagen. Demnach könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es im Zuge der Ermittlungen gegen Trump wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar bald zu einer Anklage kommen könnte.