Trump wird zudem in einer anderen Sache strafrechtlich verfolgt. Er ist in der Affäre um in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago gehortete Geheimdokumente in 37 Punkten angeklagt worden . Ihm wird unter anderem das illegale Aufbewahren von Geheimakten sowie eine Verschwörung zur Justizbehinderung zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung würde ihm eine lange Haftstrafe drohen. Trump plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig.