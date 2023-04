Dieses Mal, so erklärte es eine seiner Anwältinnen, sei Trump »nicht nur willens, sondern geradezu begierig, eine Aussage zu machen«. Er beharrt auch in diesem Fall auf seiner Unschuld. Noch am Donnerstagmorgen hatte er die Ermittlungen als »lächerlich« und politisch motiviert abgetan.

In dem Fall geht es um jährliche Angaben zur finanziellen Lage von 2011 bis 2021. Den Vorwürfen der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James zufolge soll die Trump-Familie ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um so beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder um weniger Steuern zu zahlen. Auch die Deutsche Bank soll James zufolge solche Kredite gewährt haben.