So sagte ein hochrangiger Militärberater, General Mark A. Milley, über die Angreifer auf das Kapitol, sie sähen so aus wie »Braunhemden« – die SA-Männer des Naziregimes trugen braune Hemden. »Das sieht aus wie ein Reichstagsmoment«, sagte Milley. Und Trumps langjährige Beraterin Hope Hicks schäumte in einer Nachricht an Julie Radfor, Stabschefin von Trumps ältester Tochter Ivanka. »Alle von uns, die sich noch keine neuen Jobs gesichert hatten, werden für immer arbeitslos sein.«

An einer »mehrstufigen Verschwörung« beteiligt

Die Dokumente deuten auch weitere konkrete Verstrickungen Trumps in den Kapitolsturm an. So soll der Ex-Präsident nach Angaben von Beratern lange geplant haben, sich seiner Anhängerschaft beim Marsch zum Kapitol anzuschließen. Er wollte gehen, »körperlich gehen«, sagte unter anderem seine Pressesprecherin bei der Befragung durch den Untersuchungsausschuss.