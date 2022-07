Als der Ausschuss den Berater des Weißen Hauses, Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner, fragte, warum Trump bestimmte Zeilen durchgestrichen habe, antwortete er zweimal: »Ich weiß es nicht.«

Das Gremium veröffentlichte das 3:40-minütige Video als Nachbereitung der letzten Anhörung für diesen Sommer. Ermittler zeigten Ausschnitte aus der Videoaufzeichnung von Trumps Rede. In den Auszügen scheint er frustriert und diskutiert die Wortwahl mit den anwesenden Mitarbeitern, einschließlich seiner Tochter Ivanka. An einer Stelle sagt er: »Ich will nicht sagen, dass die Wahl vorbei ist.« Wütend schlägt er mit der Faust auf den Tisch.