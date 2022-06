Rosen erklärte, in seiner kurzen Amtszeit an der Spitze des Ministeriums habe Trump ihn vom 23. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 praktisch täglich angerufen oder in Videoschalten mit ihm gesprochen. Donoghue erklärte, Trump habe »ein Arsenal an Behauptungen« zu angeblichen Fällen von Wahlbetrug gehabt, »auf das er sich stützen wollte«.

Warnung vor »Abgleiten in Verfassungskrise«

Der Präsident habe mit Nachdruck gefordert, das Justizministerium solle diese untersuchen. Es habe sich dabei aber um grundlose Behauptungen oder Verschwörungstheorien gehandelt. »Diese Behauptungen waren schlicht gegenstandslos«, sagte Donoghue. Er und Rosen waren im Dezember 2020 für die letzten Wochen von Trumps Amtszeit auf ihre Posten gekommen, nachdem Justizminister William Barr im Streit über das Ergebnis der Präsidentenwahl seinen Rücktritt eingereicht hatte.