Im Rechtsstreit um die Herausgabe von Dokumenten hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump ein Zwangsgeld von 110.000 Dollar gezahlt. Trump habe die Summe am Donnerstag beglichen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates New York mit.

Im Zuge der Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft erfolglos Steuer- und Bankunterlagen angefordert. Trumps Anwälte erklärten, sie könnten die Unterlagen nicht finden. Die Staatsanwaltschaft beantragten schließlich ein Zwangsgeld wegen Behinderung der Ermittlungen.

New Yorks Oberster Gerichtshof ordnete am 25. April an, Trump müsse täglich 10.000 Dollar zahlen, solange er bei Ermittlungen nicht kooperiere. Am 6. Mai setzte der zuständige Richter die Anordnung aus – es war bereits eine Summe von 110.000 US-Dollar für elf Tage angelaufen.