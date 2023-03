Es blieb weiter unklar, wann die Grand Jury über eine Anklage abstimmen wird. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass dies kurz bevorsteht. Der Prozess könnte sich theoretisch aber auch noch Wochen hinziehen. Pecker war von der Jury bereits im Januar angehört worden.

Pecker soll entscheidender Vermittler gewesen sein

Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, behauptet, 2006 in Kalifornien eine kurze Affäre mit Trump gehabt zu haben. Trump habe ihr im Gegenzug eine Rolle in seiner damaligen Realityshow »The Apprentice« in Aussicht gestellt. Melania Trump, die spätere First Lady, sei zu der Zeit in New York gewesen, da sie gerade ihren Sohn Barron zur Welt gebracht habe.