Donald Trumps Kandidatur für Präsidentschaft 2024 Er kann es nicht lassen

Donald Trump will zurück ins Weiße Haus. Bei seiner Verkündung in Florida setzte er auf alte Rezepte: Spalterei und Eigenlob. So könnte der Republikaner noch viel Unheil anrichten – vor allem in der eigenen Partei.

Aus Palm Beach berichtet Roland Nelles