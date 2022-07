Tampa, Florida, 22. Juli 2022

Auftritt von Gouverneur Ron DeSantis vor einem jungen Publikum in Florida. Durch Nebelschwaden wirft der als vielleicht größter parteiinterner Herausforderer von Donald Trump gehandelte Republikaner Käppis in die Menge der Studenten. Seine Botschaft für die kommenden Midterms-Wahlen im November ist deutlich: DeSantis wirbt für den Kampf gegen die amtierenden Demokraten mithilfe von GANZ OBEN:

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida

»Ich sage euch für das Jahr 2022: Macht euch bereit für den Kampf. Zieht euch die Rüstung Gottes an! Bezieht Stellung gegen die Machenschaften der Linken.«

Noch äußert er bei seinen Auftritten nicht, dass er selbst auf eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 schielt. Dafür müsste DeSantis mit seinem Mentor Trump in den Ring steigen. Und dem gegenüber war er bisher äußerst loyal.

Für seine Kampagne 2018 um den Gouverneurssitz ritt DeSantis die Trump-Welle. Die gesamte Familie wurde dabei eingespannt – mehr MAGA geht nicht.

Offiziell denkt die Republikanische Partei noch nicht laut über einen Nachfolger für Trump nach. Beim traditionellen Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus wurde das Offensichtliche allerdings schon einmal ausgesprochen:

Washington D.C. / Mai 2022

Trevor Noah, Comedian

»Ich sehe dich, Ron. Was ich an Ron DeSantis toll finde: Wäre Trump der Original-Terminator, ist DeSantis der t-1000. Du bist cleverer als er, du bist smarter. Du kannst Rampen hinuntergehen. Trump sagte, er hat die Wahlen gewonnen. Aber jeder, der die Zahlen sieht, weiß, dass er falsch lag. Ron DeSantis ist da klar vorn: Er wird einfach Mathebücher verbannen – dann kann keiner die Resultate mehr zählen. Boom – so macht man das!«

Der inhaltliche Seitenhieb spricht an, wie der erzkonservative Ron DeSantis in Florida regiert: unter ihm wird verbannt, was nicht ins Weltbild passt. Das sogenannte »Don´t Say Gay«-Gesetz verbietet den Unterricht zur sexuellen Orientierung an Grundschulen. Ein Protest der Filmproduktionsfirma Disney, immerhin einer der größten Arbeitgeber im Staat, ließ ihn kalt. Denn der radikale Kulturkampf kommt bei vielen Konservativen gut an. Das Resultat: Mittlerweile steigt der Stern von DeSantis in den Umfragewerten landesweit.

Eine Befragung von Ende Juni zeigt die Tendenz:

4 von 10 Republikanern waren entweder der Meinung, Trump sollte nicht noch einmal kandidieren oder sie waren sich zumindest nicht mehr sicher, ob er es tun sollte. Bei einer Wahl zwischen Trump oder DeSantis, waren noch 45% der Befragten für Trump – aber 36% der Befragten votierten bereits für DeSantis als nächsten Präsidentschaftsbewerber.

Einer der lautesten prominenten Befürworter ist Tech-Mogul Elon Musk. Der ehemalige Trump-Berater verbreitet über seinen bevorzugten Kanal, dass es Zeit wäre für Trump – Zitat – »in den Sonnenuntergang zu segeln«. DeSantis hingegen, brauche noch nicht einmal eine Wahlkampagne, er würde gegen Joe Biden – Zitat – »mühelos gewinnen«.

Nun ist Elon Musk bekannt dafür, dass er Wahlspenden in jede Richtung verteilt. Die gewöhnliche Wählerklientel der Republikaner sieht dann doch deutlich anders aus. Die berühmte republikanische Basis hat einen wie Trump 2016 ins Amt gehoben. Sicher; es gibt noch loyale Trump-Fans, doch auch sie können rechnen, dass ihr Mann 2024 als 82-Jähriger ins Rennen ginge. DeSantis, der wegen seiner Eliteuniversitätsausbildung auch »Trump mit Hirn« genannt wird, ist beim Thema Alter klar im Vorteil: Er ist 43. Der Harvard-Jurist nutzt soziale Netzwerke anders als Trump: über Instagram biedert er sich zumindest musikalisch bei einer jüngeren Wählerschaft an.

Eine offizielle Bestätigung zu möglichen Präsidentschaftsplänen wird es von DeSantis so schnell kaum geben. Zunächst muss der amtierende Gouverneur in seinem Staat Florida um seinen Posten kämpfen. Die Vorwahlen für die Gouverneurswahl im Herbst finden am 23. August statt.