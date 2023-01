Angesichts unverhohlener Atomdrohungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind die Zeiger der sogenannten »Weltuntergangsuhr« auf 90 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt worden – so weit wie nie zuvor. Anders als in den beiden Vorjahren bewegten sich die Zeiger der symbolträchtigen Uhr und rückten zehn Sekunden näher an Mitternacht heran, wie die Organisation »Bulletin of the Atomic Scientists« mitteilte.