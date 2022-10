In diesem Gemeindezentrum im ländlichen Pennsylvania findet gleich eine Wahlkampfveranstaltung von Doug Mastriano statt. Der republikanische Politiker sitzt im Senat von Pennsylvania. Er ist ein extremer Rechter und will sich am 8. November zum Gouverneur wählen lassen. Hier werden wir heute Absurdes erleben, besonders im Umgang mit uns als Journalisten.

Schon der Start verläuft irritierend.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Wir sind eben am Veranstaltungsort angekommen und sind nicht gerade mit offenen Armen empfangen worden. Wir dürfen rein, wir dürfen da auch drehen, aber alles unter sehr strengen Auflagen. Das Presseteam lässt uns zu keiner Sekunde allein. Es gibt einen wenige Quadratmeter großen Bereich hinten im Raum, den dürfen wir nicht verlassen während des Events. Ob Doug Mastriano mit uns spricht – das wissen wir nicht. Das werden wir sehen und werden wir einfach ausprobieren müssen.«

In der Regel gibt Mastriano keine Interviews. Er behauptet – wie Donald Trump, der ihn unterstützt –, die Präsidentschaftswahl 2020 sei manipuliert worden. Als Gouverneur dürfte er die Wahlleitung in Pennsylvania einsetzen. Im Extremfall könnte diese sich weigern, das Ergebnis der nächsten Präsidentschaftswahl anzuerkennen.

Mastriano hat sich in der Vergangenheit für ein Abtreibungsverbot ohne Ausnahmen ausgesprochen. Er nahm am Sturm auf das US-Kapitol teil. Ihm wird Antisemitismus vorgeworfen, Verbindungen zu Rechtsextremen und zu QAnon, einer Gruppe, die bizarre Verschwörungsmythen verbreitet.

Seine Anhänger sehen in all dem kein Problem. Im Gegenteil.

David Gill, Mastriano-Anhänger:

»Er ist ein konservativer Kerl. Wir sind konservative Menschen und das ist es auch schon. Seine Vorstellungen sind unsere Vorstellungen. So einfach ist es.«

Kelly Moran, Mastriano-Anhängerin:

»Die Rechte ist nicht extrem. Es ist die extreme Linke, gegen die wir sind. Er ist ganz sicher nicht extrem.«

Nora, Trump-Anhängerin:

»Er ist genau die Art Mensch, die wir als Anführer brauchen. Jemand, der für Glauben steht, für Familie und Freiheit und der unsere Verfassung und unsere Rechte verteidigen wird. Denn die Demokraten sind mittlerweile Kommunisten.«

Im Saal weist uns einer der Presseverantwortlichen einen Platz zu:

In diesem kleinen Rechteck sollen wir uns aufhalten, mehrere Meter hinter der letzten Reihe, weit weg von der Bühne.

Möchten wir den (abgeklebten) Bereich verlassen, müssen wir fragen. Selbst wenn es nur ein paar Schritte bis zur Toilette sind, werden wir begleitet. Mastriano sei nun einmal ein Staatssenator. Seine Sicherheit müsse garantiert werden.

Als er dann da ist, dürfen alle Gäste, die keine Pressevertreter sind, Mastriano persönlich begrüßen, ein Foto machen. Dafür stehen sie in einer langen Schlange an. Für uns gibt es ein kleines Entgegenkommen: Weil wir bisher so »gut kooperiert« hätten, darf einer von uns etwas näher heran, ganz kurz, wieder in Begleitung, um ein besseres Bild zu bekommen. Auch die anderen Pressevertreter bekommen diese Gelegenheit.

Dann beginnt das Event. Rund 200 Menschen sind hier, die Veranstalter behaupten später, es seien 400.

Zum Start wird gebetet.

»Wir danken dir für Kandidatinnen und Kandidaten, die dich ehren und lieben.«

»Amen«

Es folgt ein Treuegelöbnis gegenüber der Nation und der US-Flagge

»Ich schwöre Treue auf die Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika und die Republik, für die sie steht, eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden.«

Dann die US-Hymne.

Und noch ein bisschen mehr Patriotismus.

»USA! USA! USA!«

Nach einigen Vorrednern spricht Mastriano. Und schon früh während seiner Rede erwähnt er: Deutschland. In seiner Zeit bei der Army war er dort stationiert, noch vor dem Fall der Mauer.

Mastriano zieht Parallelen zwischen der kommunistischen DDR, die ihre Bürger kontrolliert und drangsaliert hat, und den jüngsten Entwicklungen in den USA, besonders mit Blick auf die Coronamaßnahmen.

Doug Mastriano, republikanischer Gouverneurs-Kandidat für Pennsylvania:

»Wir wurden unterdrückt und mundtot gemacht, alles wurde dicht gemacht. Es fühlt sich langsam so an wie Honeckers Ostdeutschland – er war der letzte Diktator in Ostdeutschland.«

Mastriano wählt diesen Vergleich, um den einen Begriff zu betonen, der sich durch die ganze Veranstaltung, seinen ganzen Wahlkampf zieht.

Doug Mastriano, republikanischer Gouverneurs-Kandidat für Pennsylvania:

»Freiheit. Es geht einfach um eure Freiheit. Nicht um meine Vorstellung von euch und davon, wie ihr leben sollt. Es geht darum, dass ich euch eure Fesseln abnehme, die Harrisburg und Washington, D.C., euch angelegt haben, damit ihr wieder freie Männer und Frauen sein könnt.«

Über Frauenrechte lässt Mastriano seine Ehefrau Rebecca sprechen. Sie erzählt vom Recht der Frauen, geboren zu werden, von Ausbildung, von erschwinglichen Lebensmitteln, von öffentlicher Sicherheit, sicheren Grenzen, Freiheiten, was Religion oder Waffen angeht, von klarer Geschlechtertrennung im Sport. Von Abtreibung spricht sie nicht.

Nach knapp 50 Minuten verlässt Mastriano die Bühne. Er ist sofort weg, selbst für eine kurze Frage keine Chance.

Plötzlich gelten für uns keine Regeln mehr. Wir dürfen uns unter die Gäste mischen.

Charlie Houser, Trump-Anhänger:

»Ich bin begeistert, komme gar nicht drüber hinweg. Es war fantastisch, ein Highlight meines älteren Lebens. Das war so toll, was für ein Kerl.«

Thomas Carroll, Trump-Anhänger:

»Die Globalisierung, die nach Amerika drängt, muss zurückgedrängt werden. Deshalb liebe ich Doug Mastriano. Er glaubt an uns als individuelle Menschen. Das ist es, was Amerika zum großartigsten Land der Welt gemacht hat. Und dahin werden wir zurückkommen, wenn wir diese Wahlen gewinnen werden.«

Cindy O'Brien, Mastriano-Anhängerin:

»Es war ganz toll. Ich bin ein großer Anhänger von Doug Mastriano. Ich denke, er glaubt daran, traditionelle, amerikanische Rechte wieder einzuführen. Er glaubt an Gott, an das Land, an Familie – traditionelle christliche Werte.«

Auch über mögliche scharfe Abtreibungsverbote in Pennsylvania sprechen wir. Diese Frau sagt: Wenn eine Frau sich entscheide, sexuell aktiv zu werden, müsse sie auch bereit sein, das Kind auszutragen.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Aber was, wenn es nicht einmal für Vergewaltigung eine Ausnahme gibt? Das ist nichts, wozu sich die Frau entscheidet.«

Mastriano-Anhängerin:

»Ja, das stimmt. Ich habe eine Freundin, die aus so einer Situation entstanden ist. Und sie sagt: Auch wenn diese schreckliche Situation passiert ist, wäre sie heute nicht am Leben, wenn ihre Mutter diese Option gehabt hätte. Ich glaube also, dass Gott Dinge zum Besseren kehren kann. Selbst aus einer schlimmen Situation kann etwas Gutes entstehen.«

Der christliche Fundamentalismus bestimmt hier alles. In den Umfragen liegt Mastriano deutlich hinter seinem demokratischen Konkurrenten Josh Shapiro. Trotzdem glauben hier alle an einen republikanischen Sieg.

Für uns geht ein denkwürdiger Tag zu Ende.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Ganz ehrlich: Das war hier heute schon alles ziemlich irre und in der Form haben wir das als Journalisten noch nicht erlebt. Wir mussten wirklich um alles, um jede Kleinigkeit, bitten und uns am Ende doch den Entscheidungen des Presseteams hier einfach fügen. Das Wahlkampfteam hat hier zu jedem Zeitpunkt klargemacht, dass es hier seine Macht gegen uns ausspielen möchte und hat das auch getan. Wir haben mit ein paar lokalen Reportern noch gesprochen, die wollten teilweise nicht vor die Kamera treten, weil sie Angst hatten vor Anfeindungen vor dieser Berichterstattung. Am Ende haben wir noch ein kleines Mitbringsel bekommen. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, was sich die Menschen rund um Doug Mastriano für die Zukunft der USA wünschen.«