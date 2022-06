Grund für den Gram manch roter Parteilinker ist die Angst, die SPÖ-Spitze könne nach der kommenden Wahl eine Koalition mit der angeschlagenen Volkspartei eingehen, anstatt sich auf eine neue Konstellation einzulassen. Würde eine linke Gruppierung der SPÖ Stimmen wegnehmen, so das Gedankenspiel, wäre die Sozialdemokratie auf die abgespaltene Gruppe angewiesen, um eine Regierung bilden zu können. Die neue Partei könne die SPÖ so in eine Ampel-Koalition zwingen, lautet die – wohl angreifbare – These.

Beflügelt wurde das Gerücht durch eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD), der zufolge sich fast die Hälfte der Wählerschaft nach einer neuen Partei sehnt. Abgefragt wurde unter anderem, wer als Präsidentschaftskandidat Zuspruch genießen würde. Hohe Werte erzielte dabei der rote Altkanzler Christian Kern, der seither auch als Teil einer neuen Partei gehandelt wird. Er selbst dementiert. Manche in der SPÖ nennen das angebliche Vorhaben dennoch längst böswillig scherzhaft »Projekt Alpen-Macron«.

Noch ist das alles nicht mehr als Geraune. Potenzial für eine neue politische Gruppierung gibt es aber offenbar. Doch keiner der kolportierten Parteigründer will offiziell konkrete Pläne haben. Öffentlich drängt hingegen der rote Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland auf eine »Regierung jenseits der ÖVP«. Aus dessen Sicht ist auch die SPÖ-Spitzenkandidatur für die kommende Wahl noch nicht final geklärt. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sieht sich hingegen als gesetzt.

2. Neue politisch relevante Ermittlungen

Am 6. Oktober 2021 schrieb die österreichische Justiz Politik-Geschichte. Im Bundeskanzleramt, im Finanzministerium, in der ÖVP-Parteizentrale, in den Verlagsräumlichkeiten des Gratisblatts »Österreich« und in mehreren privaten Räumlichkeiten fanden Hausdurchsuchungen statt. Was daraufhin als »Inseratenaffäre« bekannt wurde, kostete den damaligen Kanzler Sebastian Kurz seine politische Karriere. Damals kursierten schon Wochen vor der Hausdurchsuchung Gerüchte in Wien, die Staatsanwaltschaft plane weitreichende Ermittlungsschritte gegen die Volkspartei.