Plötzlich steht alles still. Die Autos halten an, die Fußgänger bleiben wie angewurzelt stehen. Der Präsidentenkonvoi kommt, eine Szene wie aus einem amerikanischen Actionfilm, mit ein bisschen Slapstick. Der verdunkelte SUV wird flankiert von mehreren Pick-ups mit aufmontierten Maschinengewehren, bemannt mit maskierten Soldaten, die Knarre im Anschlag. Dazwischen noch ein Scharfschütze, festgeschnallt auf dem Dach eines fahrenden Autos, das Zielfernrohr am Auge.

Es ist tatsächlich nicht ungefährlich, in Guinea-Bissau Präsident zu sein. Wer sich davon überzeugen will, kann am Regierungspalast noch Einschusslöcher begutachten. Erst im Februar gab es wieder eine Schießerei vor Regierungsgebäuden , über Stunden, man weiß bis heute nicht genau, wer eigentlich gegen wen gekämpft hat. Fest steht: Mehr als ein Dutzend versuchter oder gelungener Staatsstreiche hat es seit der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Portugals 1974 bereits gegeben.

Die US-Amerikaner haben Guinea-Bissau deshalb mal als »Narcostaat« bezeichnet, was man vor Ort gar nicht gern hört. Doch fest steht: Kokain hat das Land fest im Griff. »Hier finden Kartelle die perfekten Bedingungen: genug Instabilität, eine korrupte Elite und langjährige Beziehungen zu südamerikanischen Drogenhändlern«, sagt Mark Shaw von der Nichtregierungsorganisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Die Geschichte zeigt, wie jene Drogenbarone ein korruptes, instabiles Land für ihre Zwecke ausnutzen und dadurch die Instabilität immer weiter anfeuern. Leidtragende sind am Ende all die, die auf einen funktionierenden Staat angewiesen sind, die mit dem Drogenbusiness nichts zu tun haben wollen.

Ein Mann in Armeeuniform steigt in einen frisch polierten BMW X6, er sieht stolz aus. Ob es sein eigenes Auto ist oder ob er es für einen Vorgesetzten abholt, bleibt unklar. Vieles bleibt unklar in Guinea-Bissau, das merkt man als Besucher sehr schnell. Hier ändern sich Wahrheiten binnen Minuten, Loyalitäten nach Überreichen eines Umschlags. Ein perfektes Umfeld für Drogenbarone.

Dieser Fall erzählt von mehr als 900 Kilogramm verschwundenem Koks, Marktwert in Europa: 35 Millionen Euro. Vieles in dieser Geschichte bleibt ungewiss, vieles ist zu absurd, um glaubhaft zu sein, und scheint doch zu stimmen. DER SPIEGEL hat Ermittlungsakten eingesehen, mehr als ein Dutzend Verfahrensbeteiligte gesprochen, Insider interviewt.

Das ist die Version der Ermittler: Ende Oktober 2021 bekommt Lucas R. einen Anruf, jemand will Stoff kaufen, zehn Kilogramm. Kein großes Ding für Lucas, er ist quasi der Hauswart im Business, bewahrt zur Zeit des Anrufs gerade eine Tonne Kokain auf. Der Stoff lagert nicht etwa in einem hoch gesicherten Anwesen, gar einem Tresor, sondern in seinem kleinen Haus im belebten Bezirk Antula, direkt hinter der Eingangstür. Vor dem unscheinbaren Gebäude sitzt ein hagerer Jugendlicher im T-Shirt auf einem Plastikstuhl Schmiere.

Am Ende wird Lucas doch nur fünf Kilogramm los, den Rest lässt er in seinem Kofferraum, eingepackt in bunte Päckchen, auf denen eine Erdbeere abgebildet ist und RED geschrieben steht. Was Lucas nicht ahnt: Wahrscheinlich ist ihm anschließend jemand gefolgt, um das Versteck ausfindig zu machen, so vermuten es jedenfalls die Ermittler. Denn Bilder aus einer Überwachungskamera zeigen: Am nächsten Tag fahren Männer mit zwei Fahrzeugen auf das Grundstück, kurz darauf ist die Tonne Koks verschwunden.

Eine »Insel der Integrität« im Sumpf des westafrikanischen Landes

Lucas und sein Komplize Ivan haben jetzt ein Problem. Sie müssen ihre Chefs anrufen und die missliche Lage erklären. Drogenbosse sind über verschwundene Ware in der Regel nicht sehr erfreut. Also beichten sie den Diebstahl, kurz darauf kommt ein Auto vorgefahren. Die beiden werden hineingezerrt und in einen dichten Wald gebracht. Was dann passiert, zeigen Fotos aus der Ermittlungsakte: Lucas' und Ivans Körper sind übersät mit Striemen und blauen Flecken, an den Handgelenken dunkelrote Abdrücke von Kabelbindern. Die Besitzer des Kokains wollten wohl wissen, was Sache ist.

Doch Lucas' Vater bekommt Wind von der Entführung, Nachbarn haben die Szene beobachtet und ihn informiert. Er weiß: In ganz Guinea-Bissau gibt es nur eine einzige Stelle, die im jetzt noch helfen kann: die Polícia Judiciária (PJ), eine Spezialeinheit, die von Experten als »Insel der Integrität« im Sumpf des westafrikanischen Landes bezeichnet wird. Wenn es eine erfolgreiche Drogenrazzia in Guinea-Bissau gibt, dann nur, weil die Ermittler der PJ mal wieder heimlich im Alleingang ihre Arbeit gemacht haben.