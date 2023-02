Drogenumschlagplatz Kap Verde »Selbst die Fischverkäuferinnen dealen mit Kokain«

Das fand sie schließlich im Drogengeschäft: großes Haus, Macht, Ansehen. »Niemand hat mich gezwungen, in das Business einzusteigen, es war meine eigene Entscheidung«, sagt die Baronin. Die Konsequenzen dieser Entscheidung sieht sie jeden Tag, sie prangen an der Fassade ihres Hauses an einer belebten Hauptstraße von Praia: Einschusslöcher von Kugeln, abgefeuert von Männern auf der anderen Straßenseite. Filomena hat im Gefängnis »gesungen«, sie hat ihre früheren Komplizen ans Messer geliefert, sich einen Deal ausgehandelt. Doch, so sagt sie heute, die Justiz habe sie danach im Stich gelassen. Der versprochene Schutz sei nie gekommen. Kein Polizeiwagen habe vor ihrer Tür geparkt. Stattdessen kamen die Männer mit den Gewehren.

»Sie wollten mich nicht umbringen«, glaubt die ehemalige Drogenbaronin, »sie wollten mich nur unter Druck setzen, damit ich wieder ins Geschäft einsteige.« Denn eins ist auf Kap Verde sicher: Solange der Stoff weiterhin überall verfügbar ist, solange bleiben die Kartelle mächtig. Doch Filomena will nicht zurück, ihre Welt ist inzwischen bunt, an einem Wandschrank hängen Stoffe in allen Farben, auf Bestellung lässt sie daraus Kleider und Maßanzüge nähen, mittlerweile 30 pro Tag. »Ich habe vielen Menschen wehgetan, das möchte ich mit meiner Mode jetzt wettmachen«, sagt die Designerin. Sie hat das Handwerk im Gefängnis gelernt.

Das Gefängnis

Das »Cadeia Central da Praia«, das Zentralgefängnis, könnte einem Film entsprungen sein. Der Innenhof aus Beton, an einer Wand ein altes Telefon, vor dem Männer in einer Schlange auf ihr Telefonat nach Hause warten. Auch die russischen Seeleute stehen hier, die 2019 mit fast zehn Tonnen Kokain an Bord verhaftet wurden und nun ihre Strafe absitzen. Der Zellenblock besteht aus einem langen Flur, links und rechts unzählige schwere Stahltüren.