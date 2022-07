Inzwischen baut Teheran nicht nur recht einfache Aufklärungsdrohnen und Loitering Munition – Fluggeräte mit Sprengladungen, die selbstständig und unauffällig über dem Zielgebiet kreisen und irgendwann in einem Kamikazeangriff attackieren. Auch unterschiedliche, größere Kampfdrohnen sind im Programm (mehr dazu lesen Sie hier ).

Auf dem Flugplatz stehen laut den US-Aufklärungsdaten nun Drohnen vom Tpy Shahed-191 und Shahed-129. Bei der 191 handelt es sich in der neuesten Version um eine Kampfdrohne, dessen Form an den bekannten B-2 Spirit Stealth Bomber der U.S. Air Force erinnert. Das Besondere an der auch unter der Bezeichnung Saegheh bekannten Drohne scheint ihr Start zu sein: Sie wird auf ein Gestell auf einem Pick-up-Truck angebracht und startet während der Fahrt des Lkws. Die Drohne soll bereits in Syrien im Einsatz gewesen sein und kann mit zwei iranischen, ferngesteuerten Panzerabwehrraketen vom Typ Sadid-1 bestückt werden.