In Zusammenhang mit Drohungen gegen den belgischen Justizminister Vincent Van Quickenborne haben Polizisten drei Personen festgenommen. Die verdächtigen Männer seien in der Nacht zum Samstag in den Niederlanden gefasst worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die belgische Bundesstaatsanwaltschaft. Die Sicherheitsvorkehrungen für den liberalen Politiker seien erhöht und einige seiner Termine abgesagt worden.