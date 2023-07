Die Sicherheitslage in Israel und in den palästinensischen Gebieten ist wegen des Konflikts seit Langem angespannt. Zuletzt nahm die Gewalt aber nochmals zu. Israels Armee versucht seit über einem Jahr, einer wachsenden Anzahl von bewaffneten Attacken durch Palästinenser im Westjordanland Herr zu werden.

Das vergangene Jahr war in Bezug auf palästinensische Tote im Westjordanland das blutigste seit der letzten Intifada . Seit Beginn des Jahres kamen mehr als zwei Dutzend Menschen bei Anschlägen von Palästinensern ums Leben. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 140 Palästinenser bei gewaltsamen Zusammenstößen, israelischen Militäreinsätzen oder nach eigenen Anschlägen getötet.

Menschenrechtsaktivisten und Journalisten haben in den vergangenen Monaten immer wieder dokumentiert, wie israelische Sonderkommandos bei der Verfolgung militanter Palästinenser in palästinensische Städte eingedrungen sind, manchmal in zivilen Fahrzeugen getarnt oder selbst als Palästinenser verkleidet. Bei Kämpfen im dicht besiedelten städtischen Gebiet zerstörten sie Wohngebiete und töteten immer wieder unbeteiligte Zivilisten . Es entsteht dabei wiederholt der Eindruck, dass die Soldaten Zivilisten bisweilen absichtlich angreifen – oder zivile Opfer ohne Rücksicht in Kauf nehmen.

Welche Gruppen sind an den aktuellen Kämpfen beteiligt?

Israels Soldaten lieferten sich am Montag offenbar vor allem Gefechte mit Kämpfern der militanten Dschenin-Brigade. Diese relativ junge Gruppe soll erst vor wenigen Jahren von einem Mitglied des Islamischen Dschihad im Flüchtlingslager in Dschenin gegründet worden sein.

Der Islamische Dschihad bezeichnete vier der Toten in Dschenin als seine Kämpfer. Die Gruppe ist eine der größten Organisationen, die sich dem Kampf gegen Israel verschrieben hat. Ihr bewaffneter Arm sind die Quds-Brigaden . Sie sind verantwortlich für zahllose Terroranschläge gegen israelische Militäreinrichtungen und Zivilisten. Der Islamische Dschihad hat sich das Ziel gesetzt, Israel zu zerstören und auf dem Gebiet einen islamischen Staat zu errichten.

Auch die Hamas ist offenbar an den Kämpfen beteiligt. Einer der Toten in Dschenin soll zur Hamas gehören. Sie zählt ebenfalls zu den größten militanten Palästinenserorganisationen. Sie strebt ebenfalls nach der Errichtung eines islamischen Staats. Im Jahr 2007 übernahm die Hamas die politische Kontrolle im Gazastreifen und stellt seitdem dort die Regierung. Sie verhält sich teils moderater als etwa der Islamische Dschihad.

Finanziert werden die verschiedenen Gruppierungen vor allem von Iran, einem Erzfeind Israels.