Wassersparender kann man Pflanzen kaum anbauen: Kirsch-Keimlinge wachsen auf dem Geliermittel Agar-Agar heran – der erste Schritt eines komplizierten Anzuchtprozesses. Silvia Salvi betreibt ein Landwirtschaftslabor, es ist eine von mehreren Innovationen, mit denen die Agrarunternehmerin am Obstanbau der Zukunft arbeitet. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn in Italiens wichtigstem Obstanbaugebiet herrscht die schlimmste Dürre seit 70 Jahren.

Alessandro Zaghi, Landwirt:

»Es wirkt wie eine Wüste.«

Das staubtrockene Kartoffelfeld von Alessandro Zaghi gehört zum Unternehmen von Silva Salvi. Seit Beginn des Jahres ist kein Regen auf den Acker in der Provinz Emilia-Romagna gefallen – hier zeigt sich, was den Bauern trotz regulärer Bewässerung droht.

Alessandro Zaghi, Landwirt:

»Das hier ist wirklich ein kritischer Moment. Auf diesem Kartoffelfeld wurde vor 40 Tagen gesät. Wie Sie sehen können, sind die Pflanzen noch nicht vollständig aufgegangen. Alles sollte komplett grün sein. Die Kartoffeln sollten bereits einen Blattapparat von etwa zwanzig Zentimetern Höhe haben.«

Aber es ragen nur wenige Pflänzchen aus der Erde – wieder einmal. Seit fünf Jahren bleibt der Regen im März und April aus, zudem ist der Grundwasserspiegel gesunken, weil nach dem trockenen Winter aus den Alpen wenig Schmelzwasser talwärts floss. Die Po-Ebene – ausgedörrt.

Am 3. Mai dann plötzlich das andere Extrem: Starkregen und Überschwemmungen. Der Pegel des Po stieg innerhalb von 24 Stunden um anderthalb Meter. An der Krise der Landwirte ändert das nichts: Der ausgetrocknete Boden kann die Wassermassen nicht aufnehmen, bereits reife Früchte auf den Plantagen werden zerstört, nur wenige Felder haben langfristig davon profitiert. Und der Wassermangel in Norditalien bleibt.

Die Dürre ist auch am Garda-See nicht zu übersehen, Italiens wichtigstem Trinkwasserreservoir. Ende April lag der Pegel des Sees durchschnittlich bei 46 Zentimetern – und damit rund einen halben Meter niedriger als im Vorjahr. Die Insel San Biagio wurde zur Halbinsel - Touristen besuchten sie über eine freigelegte Landbrücke. Um Wasser zu rationieren, wurden einige Abflüsse aus dem Garda-See geschlossen.

Auch deshalb fiel der Fluss Po, die Lebensader der norditalienischen Landwirtschaft, auf den niedrigsten Wasserstand, der je gemessen wurde. Satellitenbilder der ESA zeigen das Trockenfallen des Flusses und der nahegelegenen Felder zwischen Juni 2020 und Juni 2022. Eine weitere Folge des niedrigen Pegels: Im Sommer dringt Meerwasser über die Mündung bis zu 40 Kilometer tief ins Landesinnere ein, Bewässerungskanäle versalzen, die Landwirtschaft leidet.

Birnen und Kiwis, Kirschen und Erdbeeren – in der Po-Ebene wird viel von dem Obst angebaut, das in deutschen Supermärkten verkauft wird. Gut ein Drittel der Landwirtschaft Italiens konzentriert sich um den Fluss. Die Branche verbraucht mehr als die Hälfte des verfügbaren Wassers – und dass dieses immer knapper wird, hat Folgen: Die Region Emilia-Romagna hat in den letzten 25 Jahren etwa 50.000 Hektar an Obstplantagen verloren. Viele Betriebe kämpfen um ihre Existenz – 2022 nahmen die Landwirte in der Region sechs Milliarden Euro weniger ein als im Vorjahr.

Für Alessandro Zaghi geht es nicht nur ums Geld, die Landwirtschaft ist sein Leben.

Alessandro Zaghi, Landwirt:

»Es ist so schade, denn ich lebe meine Leidenschaft täglich. Bei dieser Arbeit gibt es keinen Urlaub, keinen Samstag, keinen Sonntag, es gibt keine Atempause. Die Felder so zu sehen, ist für uns erschütternd. Wir kennen die Lösung für diese Probleme nicht – noch nicht. Unser Lebenswerk wird zerstört, und wir haben das leider nicht in unserer Hand.«

Oder vielleicht doch? Zaghis Chefin Silvia Salvi hat den Kampf ums Wasser aufgenommen, mit modernsten Methoden – unter anderem in ihrem Keimling-Labor.

Silvia Salvi, Unternehmerin:

»Wir wollten mit etwas Kleinem anfangen, denn wir mussten dieses neue Handwerk erst einmal lernen. Hier arbeiten gut ausgebildete Spezialisten wie Nicola. Wir haben dann gemerkt, dass es funktioniert, und wollen das Experiment bald noch vergrößern.«

Im November 2021 hat Salvis Team in Zusammenarbeit mit Forschern mit der Mikro-Vermehrung von Kiwis und Kirschen begonnen, in Röhrchen wie diesem. Der Vorteil: Auf wenigen Quadratmetern können innerhalb eines Jahres bis zu 400.000 Pflanzen auf Geliermittel gezogen werden. Derzeit lässt die Unternehmerin nebenan ein sechsmal so großes Labor bauen, das im Sommer in Betrieb genommen werden soll. Bevor die Pflänzchen auf die Felder kommen, werden sie im Gewächshaus schrittweise akklimatisiert.

Silvia Salvi, Unternehmerin:

»Wir kümmern uns um sie, als ob es Kinder wären.«

Sind die Kiwi- und Kirschpflanzen größer, verkauft Salvi diese an Landwirte – ein Geschäftsmodell ihres Vaters, das sie nun fortführt. Als Schülerin pflückte Salvi im Sommer Früchte auf den Plantagen, heute ist ihre Firma eine der größten der Region. Direkt nach ihrer Übernahme der Leitung begann sie, die Firma umzukrempeln.

Silvia Salvi, Unternehmerin:

»Ich habe damit begonnen, meine eigenen Mitarbeiter einzubeziehen und ihre Mentalität zu verändern. Viele glaubten an ein altes System, damals war es vielleicht richtig. Mir sind Traditionen auch wichtig, weil wir daraus lernen. Aber sie waren nicht in der Lage, einen Schritt nach vorne zu machen. Meine größte Anstrengung bestand also darin, meine Mitarbeiter dazu zu bringen, den Wandel zu verstehen und sich an ihm zu beteiligen.«

Sich der Dürre anzupassen, das kann auch bedeuten, mit neuen Obstsorten zu experimentieren. Beispiel Kiwis: Gelbe Kiwis benötigen weniger Wasser als grüne, durch längere Wurzeln sind die Pflanzen dürreresistenter. Mehr als die Hälfte der nach Deutschland importierten Kiwis kommen aus Italien. Gut möglich also, dass künftig mehr gelbe Kiwis in deutschen Supermärkten liegen – auch geschmacklich eine Umstellung: Die Sorte ist deutlich süßer. Gelb statt grün, dem italienischen WWF genügt das nicht. Die NGO forderte vergangenes Jahr, dass gar keine Kiwis mehr angebaut werden. Silvia Salvi widerspricht.

Silvia Salvi, Unternehmerin:

»Als landwirtschaftliches Unternehmen ist es unsere große Aufgabe, die Welt zu ernähren. Das kann uns niemand abnehmen. Und wir wissen, dass die Bevölkerung wachsen wird. Es heißt, dass die Nachfrage nach Nahrungsmitteln im Jahr 2050 um 50 Prozent steigen wird. Das bedeutet, dass wir unsere Produktion nicht einstellen oder reduzieren dürfen, sondern sie steigern müssen.«

Mehr Ertrag trotz Dürre, das will Silvia Salvi auch durch Wasserrecycling und Hightech erreichen. Bisher werden nur zehn Prozent der jährlichen Regenmenge Italiens aufgefangen und für die Landwirtschaft genutzt. Salvi zeigt, dass es anders geht: Rund um ihre Felder hat sie vor knapp drei Jahren ein geschlossenes Kreislauf-Kanalsystem angelegt. Das Herzstück bilden diese zwei Reservoirs und ein Kontrollraum. Das Wasser wird hier automatisch mit Dünger versetzt, die Menge pro Feldeinheit genau gemessen und rationiert. Sonden im Boden messen die Feuchtigkeit. Im Kontrollraum wird registriert, wieviel Licht, und Wind die Pflanzen auf den Feldern ausgesetzt sind, wieviel Wasser und Dünger sie im Treibhaus brauchen. Wenn ein Wert zu niedrig ist, erscheint auf dem Handy des Ingenieurs Luca Pigaiani eine Warnung. Er hat das Kanalsystem entwickelt.

Luca Pigaiani, Ingenieur:

»Das Wasser in dem Kanal dort wurde zwar bereits zur Bewässerung verwendet. Normalerweise würde es ins Meer abfließen. Aber wir recyceln es, da es laut unserer Analysen noch eine gute Qualität besitzt. Ohne Regen hätten wir genug Wasser für zweieinhalb Monate, aber dank des Kanalsystems schaffen wir es auch sechs Monate lang.«

Das Wasserrecycling wird bereits auf 200 Hektar Anbaufläche umgesetzt. Mit neuen Bewässerungsanlagen kann Salvis Großunternehmen eine siebenmal größere Fläche versorgen als mit bisherigen Methoden. Nur: Für kleine Betriebe ist so ein System unerschwinglich. Deshalb versprühen viele Landwirte weiterhin Wasser ineffizient mit herkömmlichen Anlagen. Auf ihren Feldern gedeiht immer weniger, dafür wächst der Druck auf Italiens Regierung, etwas gegen die Dürre zu tun.

Alessandro Zaghi, Landwirt:

»Bald werden das hier exotische Wüstengebiete sein. Die typischen Merkmale unserer gesamten Region verändern sich dadurch. Landwirtschaft ist nicht mehr das, was sie vor 50 Jahren war.«

Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will nun große Wasserreservoirs anlegen. Silvia Salvi reicht das nicht, sie fordert mehr Hilfen für kleine Betriebe und neue Staudämme am Fluss Po. Auf den Staat warten will die Unternehmerin nicht. Sie feilt lieber weiter an verschiedenen Sparmethoden, angepasst an die jeweilige Pflanze: Diese Erdbeerpflanzen etwa werden über einen gelöcherten Schlauch gezielt und tröpfchenweise bewässert, um den Verlust durch Verdunstung zu minimieren. Der Traktor auf dieser Tomatenplantage fährt autonom und empfängt dabei Satellitendaten über die Bodenbeschaffenheit, so dass er die Setzlinge gezielt platziert.

Und obwohl es nicht so aussieht: Auch beim Sortieren des Obstes in Ferrara wird so wenig Wasser wie möglich verbraucht. Die Äpfel müssen schwimmend transportiert werden, damit sie ohne Druckstellen in den Kartons und schließlich in den Läden ankommen. Das Wasser hier zirkuliert inzwischen in einem geschlossenen Kreislauf. Dadurch wurde der Verbrauch um 95 Prozent gesenkt – wohl nicht die letzte Innovation im ausgedörrten Norditalien, wo sich die Landwirtschaft gerade neu erfinden muss.