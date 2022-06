Dürre in Norditalien »Ich bin seit meiner Kindheit am Fluss. An eine solche Situation kann ich mich nicht erinnern«

Eine extreme Hitzewelle trifft derzeit Europa. Am Fluss Po in Norditalien ist der Wasserpegel so niedrig wie seit mehr als 70 Jahren nicht mehr. Ein Anruf bei Marco Destro, der seine Bootstouren aussetzen muss.

Ein Interview von Francesco Collini