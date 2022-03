Dürre in Somalia Die Katastrophe, die keiner sieht

Zehntausende Menschen in Somalia sind auf der Flucht – vor der Dürre, die ihnen die Lebensgrundlage genommen hat. Und wegen des Krieges in der Ukraine kommt noch weniger Hilfe an als zuvor.

Ein Video in Kooperation mit der Deutschen Welle von Heiner Hoffmann