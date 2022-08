Auch in anderen Teilen des Landes sind bereits Verbote für die Nutzung von Gartenschläuchen angekündigt. So sollen in der Grafschaft Yorkshire und auch in London ähnliche Beschränkungen in den kommenden Wochen in Kraft treten. Der britische Wetterdienst hatte am Donnerstag eine Warnung wegen extremer Hitze für weite Teile Englands und Wales ausgegeben.

Der Waldbrand im Harz ist unter Kontrolle – vorerst jedenfalls

13.58 Uhr: Der Waldbrand im Nationalpark Harz zwischen Schierke und dem Brocken ist vorerst zwar räumlich unter Kontrolle – das könnte sich aber im Laufe des Tages wieder ändern. »Wir sehen die Tendenz, dass heute mit ansteigender Temperatur und auffrischendem Wind die Ausbreitung wieder schneller fortlaufen wird«, warnt Einsatzleiter Marco Söchting. Schwierige Hanglagen und ein zerklüftetes Gelände seien für die Feuerwehrleute extrem herausfordernd, sagte der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz in Sachsen-Anhalt, Kai-Uwe Lohse.